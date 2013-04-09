В Україні триває утилізація надлишкової стрілецької зброї та боєприпасів

Головною темою заходу стало залучення додаткових добровільних фінансових внесків країн-членів НАТО на проведення 2-го етапу утилізації, згідно з яким планується знищити 73,5 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 млн протипіхотних мін ПФМ-1 протягом чотирьох років.

Своїм баченням перспективи поділилися менеджер програм загальних проектів Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення (NAMSA) Бюлент Тюдеш, заступник Голови Місії Посольства США в Україні Ерік Шульц, а також виконуючий обов’язки директора бюро зі скорочення та нерозповсюдження озброєнь Держдепартаменту США Стівен Костнер.

– Для виконання запланованих об’ємів утилізації у повному обсязі в зазначені строки нам необхідно ще цього року отримати близько 4 мільйонів євро добровільних внесків, – зазначив Бюлент Тюдеш.

Фінансова допомога Трастового фонду на другому етапі проекту становитиме близько 25 мільйонів євро. Однією з основних проблем недостатньої фінансової підтримки проекту сьогодні є зменшення кількості країн-донорів. Їх кількість порівняно з першим етапом проекту зменшилась із 18 до 7. За словами Стівена Костнера, фінансовий внесок США становить 4,6 млн доларів, але лише на добровільних внесках від США Україна не зможе впоратися з виконанням проекту.

Серед присутніх заходу були представники посольств Болгарії, Латвії, Туреччини та Німеччини. Військове відомство представляв заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Григорій Саковський, який висловив подяку міжнародній спільноті за надану матеріально-технічну допомогу нашій країні і відзначив виробничу потужність вітчизняних державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Довідка. Перший етап проекту розпочався у 2006 році та успішно завершився в кінці 2011 року. У рамках першого етапу проекту знищено 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч одиниць легких озброєнь і стрілецької зброї (ЛОСЗ) і 1 тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК). Крім того, за фінансової підтримки Трастового фонду НАТО на Донецькому казенному заводі хімічних виробів виготовлено та встановлено обладнання (інсинератор) зі спалювання боєприпасів малого калібру та елементів боєприпасів. Внесок Трастового фонду у цей етап проекту становив 10,8 млн євро.

Другий етап проекту розпочався у квітні 2012 року підписанням нових контрактів на утилізацію зброї та боєприпасів. Планується знищити 73,5 тисяч тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч одиниць стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін ПФМ-1.

Країнами-донорами цього етапу проекту на сьогодні виступають США, Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Ірландія. Європейський Союз виступає спонсором утилізації протипіхотних мін.

У рамках другого етапу проекту залучені виробничі потужності Державного підприємства «Укроборонлізинг» у м. Кам’янець-Подільський з утилізації стрілецької зброї, «Центр УОС-ДМ» Державного підприємства «Укроборонсервіс» з утилізації звичайних боєприпасів, Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів у м. Шостка, Донецький казенний завод хімічних виробів, Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

18 квітня 2012 року підписані тристоронні контракти (НСПА (Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання) – Міністерство оборони України – головні виконавці) на виконання робіт з утилізації звичайних боєприпасів та стрілецької зброї в рамках другого етапу проекту.

1 лютого 2013 року у Києві, у приміщенні Офісу зв’язку з НАТО в Україні, відбулося підписання тристороннього Контракту з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1 (1С) між Міністерством оборони України, Агенцією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і постачання (НСПА) та Державним підприємством «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

Внесок країн-донорів на утилізацію мін складатиме 1,8 млн євро, термін виконання – близько 3,5 років.