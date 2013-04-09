Морський тральщик “Черкаси” провів низку тренувань у складі BLAСKSEAFOR

Сьогодні, 9 квітня, український корабель після чотириденного перебування у місті Варна (Болгарія), де розпочалася активація, у складі оперативного з’єднання кораблів залишив порт з метою відпрацювання завдань морської фази активації. Разом з іноземними колегами екіпаж “Черкас” під командуванням капітана 3 рангу Юрія Федаша в період до 12 квітня братиме участь у тренуваннях із моніторингу та контролю судноплавства, ведення надводної обстановки, зв’язку, в навчаннях “людина за бортом”, з опитування суден, плавання в ордері, маневрування, пошуку та рятуванні тощо.

На переході морем від Севастополя до порту Варна український корабель здійснив практичні артилерійські стрільби, розстріл плавучої міни, провів низку корабельних бойових навчань та тренувань.

Згідно з планом активації, з 12 до 16 квітня “Черкаси” у складі кораблів BLAСKSEAFOR перебуватиме у порту міста Констанца (Румунія).