Військовослужбовці допомогли врятувати від розмиття дамбу Бортницької станції

Промив тіла дамби діаметром близько одного метра, який стався в результаті накопичення талих вод, було виявлено під час чергового обходу мулових полів напередодні ввечері. Для локалізації аварії на місце утворення промиву прибула аварійна бригада Бортницької станції аерації, а на насосній станції надмулової води було запущено насос №3 для зниження рівня рідини в приймальному резервуарі, щоб запобігти подальшому розширенню промиву. Кількість води перевищила продуктивність насосу, в результаті чого стався вилив на 1,9 гектарів прилеглої території.

О 20:00 на місце промиву прибули керівники міста та ПАТ «АК «Київводоканал». Після огляду місця аварії було прийнято рішення звернутися по допомогу у виконанні робіт з локалізації промиву до представників Державної служби надзвичайних ситуацій та військовослужбовців Збройних Сил України.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України миттєво відгукнулося на прохання органів влади, і вже за кілька хвилин військовослужбовці кількох частин Київського гарнізону відбули для надання допомоги працівникам станції аерації.

У зв’язку з небезпечністю просування важкої техніки дамбою, яка перенасичена талою водою, було вирішено вручну передавати мішки з піском до місця промиву.

Промив було локалізовано о 2:45 ночі 11 квітня. Аварійні роботи, під час яких було використано 5 тисяч мішків з піском, продовжувались до 5:00. Загрози довкіллю немає.