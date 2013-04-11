Меланж з Харківщини почали відправляти за межі України

Незабаром небезпечну рідину у 7 спеціальних залізничних цистернах направлять до Російської Федерації з метою подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу, що неподалік міста Ніжній Новгород.

– За допомогою фінансової підтримки міжнародної організації у першій половині 2012 року військова частина позбавилася від 2 тисяч тонн окислювача ракетного пального меланж. 18 грудня минулого року ми продовжили вивезення залишків меланжу, і до цього часу успішно відправили три партії. Кожна – близько 380 тонн, – зауважив командир Складу ракетного пального Сухопутних військ підполковник Олександр Ніколаєв.

Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, до кінця цього літа передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Харківщини.

Напередодні завантаження меланжу до залізничних цистерн умови виконання міжнародного договору у військовій частині перевірили співробітники офісу ОБСЄ та експерти програми ОБСЄ–Україна. Гості високо оцінили порядок зберігання небезпечної речовини та систему охорони на військовому об’єкті.

Довідка. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли країни, серед яких: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Станом на 11 квітня у Харківській області на Складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 1,9 тисячі тонн меланжу та рідини інших типів.