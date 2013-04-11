Бомбардувальники з Хмельниччини виконали сім польотів

Екіпажі бригади відновлювали навички з техніки пілотування, навігації та бойового застосування вдень у простих та складних метеоумовах із практичним виконанням бомбометань на полігоні «Повурськ».

Під час льотної зміни було виконано 7 польотів на літаках типу Су-24М та Су-24МР.

Підбиваючи попередні підсумки льотної зміни, полковник Микола Коваленко високо оцінив майстерність і професіоналізм інженерно-технічного складу інженерно-аеродромної служби та інших наземних підрозділів, які забезпечили проведення льотної зміни на високому рівні.

Серед льотного складу кращим визначено екіпаж заступника командира частини полковника Сергія Чижа та старшого штурмана бригади підполковника Ігоря Геруса.

Варто зазначити, що льотна зміна відбулася в рамках підготовки до дослідницького командно-штабного навчання.