Триває відправка призовників на строкову військову службу до лав ЗСУ

10 квітня на Львівському обласному збірному пункті відбулися урочисті проводи до Збройних Сил та інших військових формувань України 47 юнаків. З напутніми словами перед ними виступили заступник військового комісара з виховної роботи обласного військового комісаріату підполковник Борис Андреєв, ветерани військової служби, представники громадських організацій.

– Наша область у рамках весняної призовної кампанії відправить на строкову військову службу 800 галичан, що на чотириста осіб менше, ніж минулого року. Це пов’язано з тим, що Збройні Сили України поступово переходять на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом, – повідомив підполковник Борис Андрєєв.

Цього дня подібні урочистості пройшли й на Чернівецькому обласному збірному пункті. 58 буковинців спочатку пройшли соціально-психологічні тести та медичну комісію. Останнім випробуванням для них була співбесіда з представниками військових частин. Після цього сформовані команди відправилися до свого майбутнього місця служби.

А з Івано-Франківського обласного військового комісаріату більше семидесяти юнаків вирушили служити до Києва, Запоріжжя та Сімферополя. За словами заступника обласного військкома підполковника Любомира Демчика, військовий комісаріат скерує до лав Збройних Сил та інших силових структур України майже чотири сотні призовників.

А ось на Волині кожен п’ятий призовник – із вищою освітою. Загалом у ході призовної кампанії «Весна-2013» Волинський край відправить до армії 350 хлопців, більша частина з яких служитиме у Збройних Силах. Як розповів начальник відділу комплектування і призову – заступник обласного військового комісара підполковник Павло Турсумуратов, як і торік, майже кожен п’ятий призовник з Волині має вищу освіту, більше половини – середню спеціальну або технічну, решта – повну середню.

А в Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного відбулося звільнення у запас ще однієї партії солдатів-строковиків з підрозділів забезпечення навчального процесу, які відслужили встановлені терміни.

За сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну та вагомий внесок у забезпечення навчального процесу групам військовослужбовців присвоїли військове звання і вручили грамоти. Ще чотирьом юнакам були вручені подяки від керівництва Академії за виховання синів і зразкове виконання ними військового обов’язку.

Перший заступник начальника Академії полковник Ігор Гордійчук передав слова вдячності від начальника Академії та всього колективу навчального закладу.

– В Академії стало доброю традицією те, що солдати роти матеріально-технічного забезпечення навчального процесу залишають про себе добру згадку. За ваш внесок у забезпечення підготовки офіцерських кадрів та вдосконалення навчально-матеріальної бази особовий склад нашого вищого військового навчального закладу буде із вдячністю пам’ятати про вашу сумлінну службу, – додав офіцер.