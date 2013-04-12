Військові понтонери відновили рух через Дністер

Міст через річку Дністер, що з’єднував ці населені пункти, під впливом стихії та атмосферних опадів став небезпечним для подальшого використання та був визнаний аварійним. Відтоді не тільки селянам, а й водіям, які курсували автотрасою Київ – Чернівці, доводилось долати майже сотню зайвих кілометрів об’їзною дорогою.

Для відбудови нового моста у місцевих органів влади не було ні фінансових можливостей, ні необхідних технічних засобів. Тому представники органів місцевого самоврядування міста Кам’янець-Подільський звернулись із листом до вищого військового керівництва із проханням допомогти відновити автодорожнє сполучення через річку.

Розпорядженням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України надати допомогу органам місцевого самоврядування та населенню було доручено військовослужбовцям окремого понтонно-мостового батальйону, що дислокується у місті Кам’янець-Подільський, шляхом проведення практичного заняття зі спеціальної підготовки з відпрацюванням нормативів обладнання паромної переправи через водну перешкоду.

Як розповів командир окремого понтонно-мостового батальйону підполковник Олександр Паровий, 17 одиниць військової інженерної техніки, у тому числі військові тягачі та чотири буксирно-моторні катери, здійснили 20-кілометровий марш до населеного пункту Устя, провели інженерну розвідку та приступили до обладнання паромної переправи через Дністер із елементів понтонно-мостового парку (ПМП). Перекриваючи встановлені нормативи, військовослужбовці навели дві паромні переправи вантажопідйомністю 90 та 80 тонн.

Заступник начальника Центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України полковник Сергій Козловський, який здійснював оперативне керівництво заходом, відзначив, що під час обладнання паромної переправи військовослужбовці понтонних та інженерних підрозділів батальйону продемонстрували впевнені дії та практичні навики із розгортання та практичного застосування засобів та механізмів понтонно-мостового парку. Відбулося також злагодження взводів у ході виконання поставлених завдань.

– Найбільш значним результатом роботи військових понтонерів та інженерів стало те, що за доволі короткий відрізок часу вдалося відновити автодорожнє сполучення, допоки не буде відремонтовано аварійний міст через Дністер, – зазначив заступник командира окремого понтонно-мостового батальйону з виховної роботи підполковник Богдан Беркута.

Він відзначив професійні дії командира понтонної роти майора Івана Коваля, командира інженерної роти капітана Іллі Бортника, старших сержантів Дениса Гаврилюка, Олександра Дзісяка, Петра Козакова та інших.