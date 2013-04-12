Курсанти ВІКНУ в рамках «Дня донора» здали більше 25 літрів крові

15:53, 12 квітня 2013
Військо
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У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) Центр крові Міністерства оборони України в рамках «Дня донора» проводив черговий забір крові.

– Порівняно з посередньою динамікою на загальнодержавному рівні по забору крові Міністерство оборони України забезпечує своїх пацієнтів таким необхідним матеріалом на 100%, а надлишок спрямовується на потреби цивільних медичних закладів, – повідомила лікар-трансфузіолог відділення заготівлі крові Центру крові Тетяна Наумчук.

Цього дня на акцію відгукнулося близько 70 курсантів ВІКНУ. Усі військовослужбовці пройшли необхідне попереднє обстеження та консультування. Приємно відзначити, що в ній брали участь не лише хлопці, а й дівчата. Наприклад, курсант 4-го курсу Анастасія Череповська вже 2-й рік поспіль є донором крові.

За словами начальника медичної служби Військового інституту підполковника медичної служби Алли Савочки, цього разу отримано більше 25 літрів крові, які підуть на потреби медицини.

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