Житомирські десантники провели бойові стрільби з міномету

Вправа виконувалася з автоматичного міномету 2Б9М «Васильок», який знаходиться на озброєнні в аеромобільному батальйоні.

– Одним з важливих елементів у підготовці до практичних занять є прищеплення особовому складу впевненості у своїй зброї, виховання активності, рішучості та самостійності щодо знищення противника штатною зброєю, – зазначив командир батальйону майор Сергій Стельмах. – Особовий склад підрозділу ретельно та відповідально поставився до поставленого перед ними завдання.

Він разом з командиром бригади полковником Михайлом Забродським оцінював практичні дії своїх підлеглих.

Підбиваючи підсумки занять, його керівник – командир мінометної батареї капітан Микола Карпенко зазначив, що його підлеглі на досить високому рівні змогли продемонструвати на практиці отримані теоретичні навики, показуючи влучність у стрільбі. Загальна оцінка підрозділу – «добре», а два бойові розрахунки мінометної батареї виконали вправу на «відмінно».

У кращу сторону відмічено головного сержанта 2-го мінометного взводу сержанта Олександра Книша та командира 3-го міномету 1-го мінометного взводу старшого солдата Сергія Ступака.