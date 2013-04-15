Під час навчань тральщик «Черкаси» першим знайшов «потерпілого» моряка у відкритому морі

Цей епізод, який вимагав неабиякої злагодженості та згуртованості від екіпажів військових кораблів Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини та України, став одним із найважливіших у низці відповідальних завдань, поставлених командуванням міжнародної ескадри.

За задумом навчань, з турецького вертольоту у воду скинули манекен людини. У цей час кораблі BLACKSEAFOR перебували в п’ятнадцяти милях від цього місця на відстані милі один від одного. Завданням кожного екіпажу було першим виявити і підняти на борт «потерпілого». Командир морського тральщика «Черкаси» капітан 3 рангу Юрій Федаш віддав наказ посилити візуальне спостереження за надводною акваторією за допомогою усіх корабельних оптичних приладів. Після прибуття у визначений район українські моряки першими виявили людину у воді та успішно підняли її на борт.

Окрім проведення пошуково-рятувальної операції, моряки шести чорноморських країн спільно виконали ще багато завдань. Одним з епізодів навчань стала передача на ходу вантажів з корабля на корабель. У ньому брали участь швартова група морського тральщика «Черкаси» ВМС України та розрахунки з передачі вантажів великого десантного корабля «Новочеркаськ» ЧФ РФ і патрульного катера «Сухумі» Берегової охорони Грузії.

Кораблі BLACKSEAFOR також відпрацювали елементи тактичного маневрування у складі з’єднання. У ході маневрування вони займали різний порядок в строю — кільватерний, відкритий кільватерний, стрій фронту, здійснювали послідовні й одночасні повороти. Між кораблями проводилися тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів вдень — за допомогою сигнальних прапорів, а вночі — за допомогою світлових засобів.

Після закінчення першої морської фази навчань кораблі Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії BLACKSEAFOR зайшли на відпочинок до румунського порту Констанцу. Там командування BLACKSEAFOR разом із командирами кораблів здійснили протокольні візити до міської мерії, де зустрілися з губернатором Єугеніу Бола, мером Раду Мазарі та президентом Ради округу міста Констанца Нікошуром Константінеску. У штабі ВМС Румунії моряків прийняв командувач флоту контр-адмірал Олександру Мірш. Він побажав усім військовим морякам використати час перебування у Констанці для гарного відпочинку та ознайомлення з культурними й історичними пам’ятками міста. Також учасники протокольного заходу обмінялися сувенірами.

Під час стоянки кораблів BLACKSEAFOR у порту Констанци жителі міста отримали можливість відвідати їх з екскурсією. Як планується, у вівторок, 16 квітня, міжнародна ескадра вийде в море до берегів України для відпрацювання завдань другої морської фази навчань.

Прибуття BLACKSEAFOR у Севастополь очікується 19 квітня. Цим візитом буде завершена квітнева активація міжнародного з’єднання, а потім військові кораблі Туреччини, Румунії, Болгарії та Грузії візьмуть курс до своїх берегів.