Під час навчань тральщик «Черкаси» першим знайшов «потерпілого» моряка у відкритому морі
Українські військові моряки під час проведення першої морської фази навчань Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії BLACKSEAFOR першими знайшли у відкритому морі та надали допомогу умовному «потерпілому» моряку.
Цей епізод, який вимагав неабиякої злагодженості та згуртованості від екіпажів військових кораблів Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини та України, став одним із найважливіших у низці відповідальних завдань, поставлених командуванням міжнародної ескадри.
За задумом навчань, з турецького вертольоту у воду скинули манекен людини. У цей час кораблі BLACKSEAFOR перебували в п’ятнадцяти милях від цього місця на відстані милі один від одного. Завданням кожного екіпажу було першим виявити і підняти на борт «потерпілого». Командир морського тральщика «Черкаси» капітан 3 рангу Юрій Федаш віддав наказ посилити візуальне спостереження за надводною акваторією за допомогою усіх корабельних оптичних приладів. Після прибуття у визначений район українські моряки першими виявили людину у воді та успішно підняли її на борт.
Окрім проведення пошуково-рятувальної операції, моряки шести чорноморських країн спільно виконали ще багато завдань. Одним з епізодів навчань стала передача на ходу вантажів з корабля на корабель. У ньому брали участь швартова група морського тральщика «Черкаси» ВМС України та розрахунки з передачі вантажів великого десантного корабля «Новочеркаськ» ЧФ РФ і патрульного катера «Сухумі» Берегової охорони Грузії.
Кораблі BLACKSEAFOR також відпрацювали елементи тактичного маневрування у складі з’єднання. У ході маневрування вони займали різний порядок в строю — кільватерний, відкритий кільватерний, стрій фронту, здійснювали послідовні й одночасні повороти. Між кораблями проводилися тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів вдень — за допомогою сигнальних прапорів, а вночі — за допомогою світлових засобів.
Після закінчення першої морської фази навчань кораблі Чорноморської військово-морської групи оперативної взаємодії BLACKSEAFOR зайшли на відпочинок до румунського порту Констанцу. Там командування BLACKSEAFOR разом із командирами кораблів здійснили протокольні візити до міської мерії, де зустрілися з губернатором Єугеніу Бола, мером Раду Мазарі та президентом Ради округу міста Констанца Нікошуром Константінеску. У штабі ВМС Румунії моряків прийняв командувач флоту контр-адмірал Олександру Мірш. Він побажав усім військовим морякам використати час перебування у Констанці для гарного відпочинку та ознайомлення з культурними й історичними пам’ятками міста. Також учасники протокольного заходу обмінялися сувенірами.
Під час стоянки кораблів BLACKSEAFOR у порту Констанци жителі міста отримали можливість відвідати їх з екскурсією. Як планується, у вівторок, 16 квітня, міжнародна ескадра вийде в море до берегів України для відпрацювання завдань другої морської фази навчань.
Прибуття BLACKSEAFOR у Севастополь очікується 19 квітня. Цим візитом буде завершена квітнева активація міжнародного з’єднання, а потім військові кораблі Туреччини, Румунії, Болгарії та Грузії візьмуть курс до своїх берегів.