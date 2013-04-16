З України вивезли близько 380 тонн меланжу
На Харківщині зі Складу ракетного пального Сухопутних військ відправили чергову партію компоненту ракетного пального меланж загальною кількістю близько 380 тонн з метою подальшої утилізації.
Даний захід відбувся у рамках успішної реалізації спільного проекту Україна – ОБСЄ. Напередодні небезпечну рідину із дотриманням усіх технологічних норм завантажили до 7-ми спеціальних залізничних цистерн.
– Меланж направлено на одне з підприємств оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Приємно, що це вже четверта партія небезпечної речовини, яку ми відправляємо за допомогою міжнародної організації. У грудні минулого року ми позбавилися від першого залізничного ешелону. За чотири останні місяці з України вивезено близько 1,5 тисяч тонн компоненту ракетного пального, – повідомив командир Складу ракетного пального Сухопутних військ підполковник Олександр Ніколаєв.
Під час відправки чергової партії меланжу у військовій частині побували співробітник офісу ОБСЄ з екологічних питань Олександр Савел’єв та експерт програми Україна – ОБСЄ Олег Прокопенко.
– До моменту виконання даного проекту ОБСЄ на Харківщині знаходилося понад 4,8 тисяч тонн меланжу. У першій половині 2012 року військовий склад позбавився від 2 тисяч тонн компоненту ракетного пального меланж, що складало 42% від тодішніх запасів. Таким чином, із урахуванням останніх чотирьох відправок, військову частину назавжди залишили 3,4 тисяч тонн, або приблизно 70% від усієї кількості, – зазначив працівник ОБСЄ Олег Прокопенко.
Під час перебування міжнародних експертів з безпеки на Складі ракетного пального Сухопутних військ гості високо оцінили умови зберігання рідини та процес завантаження меланжу у залізничні цистерни.
За словами підполковника Олександра Ніколаєва, попереду залишається ще максимум чотири партії вивезення меланжу з України.
– Позбавлення нашої держави від небезпечного майна відбувається згідно з планом. Так, до кінця літа на території Харківської області меланжу не залишиться, – сказав офіцер.
15 квітня четверта партія меланжу загальною кількістю близько 380 тонн у супроводі охорони перетнула державний кордон України з Російською Федерацією.
Довідка. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли країни, серед яких: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.
Згідно з останніми умовами, починаючи з грудня 2012 року і до кінця цього літа, передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Харківщини у кількості понад 2,7 тисяч тонн.
Станом на 15 квітня, після вивезення четвертої парії військового вантажу, у Харківській області на Складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 1,5 тисячі тонн меланжу та рідини інших типів.