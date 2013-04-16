З України вивезли близько 380 тонн меланжу

Даний захід відбувся у рамках успішної реалізації спільного проекту Україна – ОБСЄ. Напередодні небезпечну рідину із дотриманням усіх технологічних норм завантажили до 7-ми спеціальних залізничних цистерн.

– Меланж направлено на одне з підприємств оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Приємно, що це вже четверта партія небезпечної речовини, яку ми відправляємо за допомогою міжнародної організації. У грудні минулого року ми позбавилися від першого залізничного ешелону. За чотири останні місяці з України вивезено близько 1,5 тисяч тонн компоненту ракетного пального, – повідомив командир Складу ракетного пального Сухопутних військ підполковник Олександр Ніколаєв.

Під час відправки чергової партії меланжу у військовій частині побували співробітник офісу ОБСЄ з екологічних питань Олександр Савел’єв та експерт програми Україна – ОБСЄ Олег Прокопенко.

– До моменту виконання даного проекту ОБСЄ на Харківщині знаходилося понад 4,8 тисяч тонн меланжу. У першій половині 2012 року військовий склад позбавився від 2 тисяч тонн компоненту ракетного пального меланж, що складало 42% від тодішніх запасів. Таким чином, із урахуванням останніх чотирьох відправок, військову частину назавжди залишили 3,4 тисяч тонн, або приблизно 70% від усієї кількості, – зазначив працівник ОБСЄ Олег Прокопенко.

Під час перебування міжнародних експертів з безпеки на Складі ракетного пального Сухопутних військ гості високо оцінили умови зберігання рідини та процес завантаження меланжу у залізничні цистерни.

За словами підполковника Олександра Ніколаєва, попереду залишається ще максимум чотири партії вивезення меланжу з України.

– Позбавлення нашої держави від небезпечного майна відбувається згідно з планом. Так, до кінця літа на території Харківської області меланжу не залишиться, – сказав офіцер.

15 квітня четверта партія меланжу загальною кількістю близько 380 тонн у супроводі охорони перетнула державний кордон України з Російською Федерацією.

Довідка. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли країни, серед яких: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Згідно з останніми умовами, починаючи з грудня 2012 року і до кінця цього літа, передбачено вивезення всієї кількості меланжу з Харківщини у кількості понад 2,7 тисяч тонн.

Станом на 15 квітня, після вивезення четвертої парії військового вантажу, у Харківській області на Складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 1,5 тисячі тонн меланжу та рідини інших типів.