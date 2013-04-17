У Харкові військові врятували пенсіонера від грабіжників

Три патрульних Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку: капітан Віктор Новіцький, військовослужбовці-контрактники молодші сержанти Роман Сердюк та Дмитро Шостак виконували завдання щодо підтримання громадського порядку та забезпечення військової дисципліни по вулиці Полтавський Шлях обласного центру.

– Рухаючись визначеним маршрутом, ми побачили, як на зупинці трамвая просто на очах у багатьох людей двоє молодих хлопців зухвало напали на перехожого громадянина похилого віку. Зловмисники були у стані алкогольного сп’яніння і вимагали гроші у пенсіонера. Пам’ятаю, як у той момент мене вразила людська байдужість до чужої біди. Проте ми не зволікали і негайно ринулися на допомогу людині, просто виконали свій громадянський обов’язок. Пізніше грабіжники-невдахи були передані до райвідділу МВС, – розповів начальник патруля капітан Віктор Новіцький.

За словами начальника Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку підполковника Олександра Леонченка, хоробрі та професійні дії військовослужбовців можна поставити у приклад усьому особовому складу гарнізону.

– Мої підлеглі продемонстрували справжні чоловічі якості: сміливість, рішучість та непохитність. Своїми діями вони зміцнили віру Українського народу у своїх захисників та, вважаю, підняли престиж військової служби, – зазначив підполковник Олександр Леонченко.