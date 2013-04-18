У Харкові фахівці знайомляться з новітніми технологіями для захисту повітряного простору

Захід зібрав чималу кількість учасників, які завітали до Харкова майже з усієї України. Зокрема, серед присутніх була велика кількість докторів наук і кандидатів наук з різних військових вишів та установ. Також активну участь у заході взяли й курсанти ХУПС.

Конференція була побудована з 21 секції, на яких розглядалися актуальні питання сьогодення, а саме: обмін інформацією з питань розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил ЗС України, удосконалення їх систем управління, розвитку та бойового застосування озброєння і військової техніки в інтересах захисту повітряного простору нашої держави тощо.

За словами заступника командуючого з авіації – начальника авіації командування Повітряних Сил генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, ця конференція дасть можливість підтримати на належному рівні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які виконують науковці оборонного відомства.

Також під час перерв усі бажаючі могли ознайомитися з науковими досягненнями представників ХУПС, які були розміщенні перед конференц-залом. Окрім цього, одним із конструкторських бюро Харкова були показані два сучасних безпілотних літаючих апарати «Ремез» та «Альбатрос».

Завершиться конференція розробкою узагальнених пропозицій щодо реалізації розглянутих наукових результатів та перспективних напрямків наукових досліджень, в тому числі у кооперації з іншими військовими установами, військовими частинами та підприємствами промисловості.