Розпочалася чергова ротація українських миротворців у Косово

Зранку 18 квітня у 30-й окремій механізованій бригаді, що дислокується у Новоград-Волинському на Житомирщині, відбулися урочисті проводи військовослужбовців національного контингенту. Починаючи з 2006-го року це вже четвертий підрозділ, що сформований на базі бригади для направлення на Балкани.

Напутнім словом миротворців провели командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин, командир бригади полковник Олександр Нестеренко, представники органів влади та місцевого самоврядування, ветерани, близькі та рідні військовослужбовців.

– Мені особливо приємно зазначити, що для виконання такої важливої місії, як представлення нашої держави на міжнародній арені, керівництвом Збройних Сил України визначено саме військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу. І це не випадково – за підсумками 2012-го навчального року 30-та окрема механізована бригада визначена кращою бригадою Сухопутних військ Збройних Сил України. Я знаю, що військовослужбовці, які стоять сьогодні в строю – фахівці своєї справи, справжні професіонали, і впевнений, що із завданнями миротворчої місії вони впораються лише на відмінно, – зазначив генерал-лейтенант Петро Литвин у вітальній промові.

Благословення на добру справу воїни-миротворці отримали від настоятеля Свято-Миколаївського храму протоієрея отця Андрія.

– За давньою української традицією, відправляючи військо у похід, його благословляли на успішне виконання завдань, урочисто проводжали і давали із собою оберіг від усіляких бід і напастей. Для воїна-християнина найкращим оберегом може бути образ святого, – зазначив отець Андрій, і вручив командиру контингенту майору Володимиру Кокорєву ікону, яка на час виконання миротворчої місії буде оберігати миротворців.

Зворушливим був виступ сина майбутнього миротворця маленького Максима:

– Шановні товариші, дозвольте мені від імені всіх дітей побажати вам міцного здоров’я! Ми будемо дуже за вами сумувати, але також хочу запевнити, що ми зробимо все, щоб ви нами пишались! Щасливої Вам дороги, ми вас любимо!

Переміщення українського національного контингенту до Косово здійснюється у два етапи. 26-го квітня потягом відбуде решта особового складу. Очолювати оперативну групу Міністерства оборони по організації передачі повноважень контингентами нового і попереднього складу призначено командира 8-го армійського корпусу генерал-лейтенанта Петра Литвина.