На Дніпропетровщині військовослужбовці продовжили бойову стрільбу

– Дана перерва у виконанні бойових стрільб з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» пов’язана зі звільненням військовослужбовців строкової служби та двотижневою підготовкою особового складу, який прибув до з’єднання після завершення навчання в учбових підрозділах. Під час даних занять військовослужбовці склали заліки на допуск до проведення практичних стрільб на загальну оцінку «добре», – зазначив начальник ракетних військ і артилерії 6-го армійського корпусу Сухопутних військ полковник Володимир Якуба.

Завдяки підвищенню темпів бойової підготовки та зростанню навченості особового складу проходить утилізація реактивних снарядів, термін придатності яких наближається до завершення.

– Не зважаючи на те, що значна частина номерів бойової обслуги виконували нормативи з виконання вогневих завдань вперше, бойові обслуги працюють злагоджено та чітко, без порушень правил безпеки, та за результатами бойових стрільб отримали оцінку «добре», – повідомив полковник Володимир Якуба.

Таким чином протягом дня було використано понад 960 реактивних снарядів. Реактивно-артилерійською батареєю з’єднання в ході планових занять з бойової підготовки з практичним виконанням бойових стрільб впродовж травня місяця планується витратити ще понад 7000 реактивних снарядів.