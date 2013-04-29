Житомирські курсанти здали близько 35 літрів крові
15:31, 29 квітня 2013Військо
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У Житомирському військовому інституту імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету було проведено благодійну акцію на підтримку добровільного донорства крові серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.
Понад 80 офіцерів, курсантів та працівників ЗС України продемонстрували милосердя та виявили бажання надати допомогу людям, які потребують порятунку. Пунктом здавання крові став звичайний спортивний зал військового інституту, де працювала виїзна амбулаторія Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Кожен донор здав по 425 мілілітрів крові.
Серед курсантів були такі, які вже неодноразово здавали кров заради порятунку іншого життя, і вони стали прикладом для інших, адже не залишаються байдужими до чужих проблем та труднощів.
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