Житомирські курсанти здали близько 35 літрів крові

Понад 80 офіцерів, курсантів та працівників ЗС України продемонстрували милосердя та виявили бажання надати допомогу людям, які потребують порятунку. Пунктом здавання крові став звичайний спортивний зал військового інституту, де працювала виїзна амбулаторія Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Кожен донор здав по 425 мілілітрів крові.

Серед курсантів були такі, які вже неодноразово здавали кров заради порятунку іншого життя, і вони стали прикладом для інших, адже не залишаються байдужими до чужих проблем та труднощів.