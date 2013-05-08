Павло Лебедєв: Пам’ять зобов’язує нас цінувати те, за що воїни-переможці проливали кров

Дорогі ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни!

Від усієї душі вітаю вас з Днем Великої Перемоги!

Це свято є символом величі духу і мужності людей, що пройшли вогненними дорогами війни.

Сьогодні ми вшановуємо світлу пам’ять ветеранів, які своїми подвигами на фронті і на виробництві наблизили перемогу і віддали життя на захист Вітчизни.

Ми вшановуємо тих, хто пережив роки окупації та концтаборів, хто піднімав з руїн і відновлював рідний край.

Шановні ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни! З хвилюванням у серці схиляємося перед вашим подвигом.

Щиро вітаю всіх, хто сьогодні продовжує почесну справу захисників Вітчизни, забезпечує військову міць і обороноздатність Української держави.

Найбільш спустошлива і виснажлива світова війна двічі пройшла територією України. У кожну українську родину вона принесла біль втрати.

Пам’ять зобов’язує нас цінувати те, за що воїни-переможці проливали кров, за що віддавали свої життя у протистоянні з фашизмом.

Український народ заплатив високу ціну за Перемогу. Мільйони наших співвітчизників поклали голови у боях з ворогом, загинули в концентраційних і трудових таборах.

Нинішні захисники Вітчизни виховуються на прикладах мужності і стійкості героїв Великої Вітчизняної війни.

Створення якісно нової, професійної української армії є виконанням нашого основного боргу, даниною поваги і пошани воїнам-переможцям.

У день 68-ї річниці Великої Перемоги бажаю всім міцного здоров’я, щастя, благополуччя та злагоди!

Нехай на нашій благословенній землі завжди панують мир і добро!