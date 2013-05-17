Військові: керівництво країни приділяє підвищену увагу оборонній політиці

На цьому сьогодні, 17 травня, наголосив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський на брифінгу перед початком прямої урядової телефонної лінії.

Він зазначив, що основними напрямами діяльності у цій сфері є розробка та прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо врегулювання питань функціонування Збройних Сил України, їх всебічного забезпечення та зміцнення авторитету держави на міжнародній арені.

За словами заступника глави оборонного відомства, важливе значення має подальше формування основних показників фінансового забезпечення прийняття та реалізації Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року.

– На сьогодні ці показники уточнено і подано на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України. За попередніми розрахунками Держпрограма потребує фінансування у розмірі 127,6 мільярдів гривень, – повідомив Володимир Можаровський.

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату нагадав, що 18 квітня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2013 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”.

– Під час цих заходів українські військовослужбовці набудуть унікального досвіду виконання завдань під час спільних дій у складі міжнародних сил, – відзначив Володимир Можаровський.

Зокрема, заплановано участь Збройних Сил України в українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні “Фарватер миру – 2013”, українсько-американському навчанні “Сі бриз – 2013”, українсько-американському навчанні “Репід трайдент – 2013”, багатонаціональному навчанні “Кленова арка – 2013”, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони.