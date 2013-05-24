Лебедєв перевірив Кременчуцький гарнізон

Сьогодні, 24 травня 2013 року в рамках робочої поїздки до Кременчуцького гарнізону Міністр оборони України Павло Лебедєв перевірив спроможність виконання завдань за призначенням особовим складом 107-го реактивно-артилерійського полку 6-го гвардійського армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Після доповіді командира частини полковника Миколи Комлика про стан справ та життєдіяльності полку, Міністр оборони оглянув територію частини, інфраструктуру, матеріально-технічну базу та бойову техніку.

Особливу увагу Павло Лебедєв приділив питанням діяльності командування корпусу і полку щодо комплектування підрозділів особовим складом, створення належних умов для військової служби, зокрема, удосконалення навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази.

Окремим пунктом були визначені пріоритети у вирішенні питань відносно споруд та територій, вивільнених з експлуатації, що має стати вагомим кроком в економії державних коштів на їх утримання та забезпечення військовослужбовців житлом.

Під час знайомства Мністра оборони з військовою частиною йому були представлені можливості бойової техніки, зокрема, реактивної системи залпового вогню 9К58 “Смерч”. Так, на полігоні частини особовий склад 1-го реактивно-артилерійського дивізіону під командуванням підполковника Олександра Келембета виконав практичні тренування з відпрацювання бойових завдань.

Міністр оборони Павло Лебедєв дав високу оцінку діям реактивників, а також висловив своє бачення щодо удосконалення навчального процесу з урахуванням вимог як до усіх ланок керівного складу, так і різних категорій військовослужбовців.

Також під час робочої поїздки до Кременчуцького гарнізону Міністр оборони України Павло Лебедєв відвідав Публічне акціонерне товариство “АвтоКрАЗ”, де оглянув новітні розробки автомобільної та спеціальної техніки та обговорив з керівництвом підприємства питання подальшої співпраці з Міністерством борони України.