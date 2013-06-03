У Севастополі дали офіцерський бал

2 червня у Севастополі відбувся Перший великий міжнародний офіцерський бал, присвячений 230-річчю заснування міста. Захід, ініційований і організований Благородним зібранням Севастополя спільно з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України і Чорноморським флотом Росії, пройшов на території Музейно-історичного комплексу Військово-Морських Сил України, що на Михайлівському равеліні. Учасниками балу стали офіцери українського і російського флотів, військові оркестри, а також представники громадськості, культури, політики й бізнесу.

Метою проведення заходу було відродження військової бальної культури, підвищення популярності ідеалів патріотизму у суспільстві. До танцювальної програми увійшли 26 номерів, які виконували більше 80 пар від флотів двох держав, а також пари від Повітряних Сил Збройних Сил України, флотської ветеранської громадськості.

Вальси і марші лунали у виконанні військових духових оркестрів українських ВМС і ЧФ РФ. Крім того, оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України виступив з оркестровим дефіле. Особливого шарму заходу додала участь в ньому підрозділів почесної варти.

Заступник командувача ВМС ЗС України з виховної та соціально-психологічної роботи – начальник управління капітан 1 рангу Андрій Урсол від імені командувача українського флоту віце-адмірала Юрія Іл’їна, привітав усіх присутніх з відродженням чудових бальних традицій Севастополя.

Завершився великий міжнародний офіцерський бал яскравими вогняним шоу і святковим салютом.