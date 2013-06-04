Українські миротворці в Косово служитимуть з американськими "рейнджерами"

Під час урочистостей полковник американської армії Девід Вудс прийняв командування багатонаціональною бойовою групою “East” сил КФОР від полковника Веймона Сторі. З цього моменту військовослужбовців 218-ї бригади підвищеного маневру Національної гвардії Збройних Сил США замінили на посту “рейнджери” 525-ї бригади розвідки і радіоелектронної боротьби армії США.

Варто зауважити, що вперше за останні десять років у Косово передислоковано бойове з’єднання регулярних військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Військовослужбовці 525-ї бригади розвідки і радіоелектронної боротьби армії США брали участь у бойових операціях в Іраку (1991 і 2002 рр.), в Боснії, на Гаїті та в Афганістані.

У заході також взяли участь представники всіх миротворчих контингентів, розташованих на американській військовій базі “Bondsteel”. Головуючий під час урочистої церемонії передачі повноважень командувач багатонаціональних миротворчих сил КФОР генерал-майор Бундесверу Фолкер Хелбауер високо оцінив діяльність полковника американської армії Веймона Сторі на чолі багатонаціональної бойової групи “East” і зазначив, що ця людина продемонструвала високий професіоналізм, витримку та здатність приймати виважені рішення.

– Ви успішно виконали всі бойові завдання, і таким чином забезпечили становлення миру та спокою в Косові, допомогли створити умови для провадження позитивних змін у краї, досягненні кращих стандартів життя, – підкреслив генерал-майор Хелбауер

Звертаючись до своїх підлеглих, перш ніж передати повноваження новому командиру, полковник Веймон Сторі наголосив, що час перебування на чолі багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР став для нього одним з найбільш відповідальних за всю кар’єру військової служби:

– Це була велика честь – служити разом з усіма вами. Я високо ціную ті відносини, які нас пов’язували впродовж 9 місяців під час спільного виконання завдань. Косово сьогодні помітно прогресує, і це, перш за все, завдяки вашій злагодженій, добросовісній роботі, – підсумував полковник Веймон Сторі.

У свою чергу командир нової ротації полковник Девід Вудс зазначив, що для нього велика честь – служити з партнерами по багатонаціональній бойовій групі “East”, і він сподівається на продовження плідної співпраці всіх контингентів у стабілізаційних процесах на шляху створення кращого майбутнього для жителів Косово.

Після завершення урочистостей командир українського національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв подякував полковнику Веймону Сторі за плідну спільну співпрацю з підтримання миру у Косово та вручив йому на згадку пам’ятний сувенір.