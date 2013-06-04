На Херсонщині розпочалася перевірка готовності вертолітного загону до відправлення у Конго

Протягом 4 днів представники комплексної комісії на чолі з начальником армійської авіації Сухопутних військ ЗС України генерал-майором Валентином Пістрюгою проведуть стройовий огляд особового складу, перевірять рівень льотної підготовки, проведуть контрольні заняття з вогневої, фізичної, тактико-спеціальної та спеціальної підготовки, визначать рівень технічного і матеріального забезпечення загону тощо.

Крім того в ході перевірки миротворчого підрозділу льотчики загону виконають польоти на застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях, атак повітряних цілей з малих та середніх висот.

– Ще під час підготовки та бойового злагодження особливу увагу ми звертали на вміння льотного складу застосовувати бортове озброєння вертольоту МІ-24, льотні навички на максимальних і малих висотах, – розповідає кандидат на посаду командира 18 окремого вертолітного загону полковник Андрій Когут. Виходячи з цього і будуть перевірятися професійні якості льотчиків, рівень готовності техніки, озброєння. Кожен військовослужбовець загону повинен не лише знати свої посадові обов’язки, а й вміти їх застосовувати на практиці, навіть якщо виникне потреба – і в екстремальній ситуації, – зазначив полковник Андрій Когут.

До цього на базі тієї ж 11 окремої бригади армійської авіації особовий склад загону вже пройшов бойове злагодження. За 7 льотних змін проведено 78 учбово-тренувальних польотів на вертольотах МІ-8 і МІ-24 із загальним нальотом понад 40 годин. Льотний склад здійснив 67 стрибків з парашутом, офіцери бойового управління командного пункту загону виконали 115 візуальних наведень екіпажів вертольотів на наземні цілі. Два офіцера отримали допуск до практичного управління екіпажами.

На полігоні Широкий Лан проведено пуски 10 протитанкових керованих ракет «Штурм В» та 100 некерованих авіаційних ракет С-8КО. Також у повітрі виконувалася стрільба з авіаційної гармати ГШ 2-30, зокрема було здійснено понад 1200 пострілів.

Однією з основних особливостей цьогорічної ротації є введення у загін 4 вертольотів МІ-8 та збільшення миротворчого контингенту до 250 осіб.