Міністр оборони перевіряє військові частини на Дніпропетровщині

Сьогодні, 13 червня, на Дніпропетровщину з робочим візитом прибув Міністр оборони України Павло Лебедєв.

В аеропорту Дніпропетровська Міністра оборони України зустрів начальник гарнізону – командир 6-го гвардійського армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Руслан Хомчак.

Під час робочої поїздки у селищі Гвардійське глава оборонного відомства ознайомиться з бойовим потенціалом та умовами проходження служби військовослужбовців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.

Міністр оборони України огляне об’єкти казармено-житлового фонду, приказарменої навчально-матеріальної бази, парк бойових машин, тактичну смугу перешкод.

Також він спостерігатиме за діями підрозділів повітряно-десантного з’єднання в ході виконання завдань на 239-му загальновійськовому полігоні.

Наприкінці робочої поїздки Павло Лебедєв зустрінеться з військовослужбовцями Збройних Сил України.