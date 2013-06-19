На Львівщині зібралися фахівці фізичної підготовки і спорту Збройних Сил України

У зборі беруть участь начальники фізичної підготовки і спорту видів Збройних Сил України, армійських корпусів, військових частин та установ, науково-педагогічний склад кафедр фізичної підготовки вищих військових навчальних закладів, а також офіцери управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ Збройних Сил України.

Начальник управління фізичної підготовки Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ Збройних Сил України полковник Олег Чернявський, який є керівником даного збору повідомив, що основною метою заходу є підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів фізичної підготовки, вироблення єдиних підходів щодо організації фізичної підготовки у Збройних Силах України та вдосконалення організації проведення елементів фізичної підготовки особового складу.

– Це, зокрема, змагання з воєнізованого кросу на три кілометри зі стрільбою та метання гранат, заняття з військово-прикладного плавання, новітні методики рукопашної підготовки, а також застосування у підготовці українських військовослужбовців різноманітних смуг перешкод, – розповів полковник Олег Чернявський.

За його словами, фахівці фізичної підготовки і спорту, які беруть участь у зборі, мають можливість побачити, як необхідно ефективно використовувати фінансові та матеріальні можливості для створення сучасних спортивних комплексів та об’єктів навчально-матеріальної бази. Він також зазначив, що проведення цьогорічного збору саме на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ є невипадковим.

– Цей військовий навчальний заклад є передовим у Збройних Силах України із організації та проведення фізичної підготовки та спортивних заходів. Результати залікових перевірок із фізичної підготовки серед офіцерів та курсантів, успіхи представників Академії на різноманітних чемпіонатах та першостях в масштабах Збройних Сил України, а також на всеукраїнському та міжнародному рівнях яскраво підтверджують це – зазначив полковник Олег Чернявський.

Під час заходу із учасниками зустрівся заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Віктор Муженко, який розповів офіцерам про перспективи розвитку системи фізичної підготовки у війську на період до 2017 року. Він також ознайомив учасників збору із вимогами вищого керівництва держави та оборонного відомства до сучасного військовослужбовця, а також акцентував увагу на індивідуальні фізичній підготовці та ретельному відборі кандидатів на військову службу за контрактом.

– Під час цього збору ви повинні обговорити та надати конкретні пропозиції, яким чином покращити рівень фізичної підготовленості та постійно підтримувати його. Важливим аспектом тут є мотивація та стимул, – зазначив генерал-лейтенант Віктор Муженко. – В найближчій перспективі незадовільні показники із фізичної підготовки просто неприпустимі, а не менше як 70% всіх військовослужбовців повинні бути у добрій та відмінній фізичні формі.

Під час навчально-методичного збору учасники беруть участь у показових заняттях із проведення ранкової фізичної зарядки, спеціальної фізичної та рукопашної підготовок, військово-прикладного плавання, заняттях на сучасних тактичній та психологічній смугах перешкод, які створені для підготовки курсантів Академії. Варто зазначити, що не лише у ролі спостерігачів, а й у якості тих, хто навчається та керівників занять. Таким чином, вони мають можливість особисто випробувати на собі переваги та недоліки різних методик, а також поділитись власним досвідом.

Окрім того, під час контрольного заняття всі офіцери, які залучені до заходу, повинні будуть продемонструвати особисту фізичну підготовленість. Учасники повинні виконати вправи на перекладині, а також нормативи із бігу на різні дистанції. А наприкінці збору вони візьмуть участь у змаганнях із воєнізованого кросу на 3 кілометри зі стрільбою та метанням гранат.