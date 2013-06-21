В Одеській військовій академії відбувся перший випуск лейтенантів

З успішним завершенням військового вишу й отриманням первинного офіцерського звання випускників привітали командувач Південного оперативного командування генерал-майор Анатолій Сиротенко, командувач Високомобільних – десантних військ Збройних Сил України полковник Володимир Швець, голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук, митрополит Одеський та Ізмаілський Агафангел та заступник голови Одеської обласної ради організації ветеранів України полковник у відставці Іван Новожилов.

В своєму зверненні до присутніх тимчасово виконуючий обов’язки начальника Військової академії генерал-майор Олег Гуляк відзначив, що випускники цього навчального закладу будуть проходити службу у всіх видах Збройних Сил України.

– Немає сумніву, що нинішнє покоління молодих офіцерів обов’язково з честю долатиме життєві труднощі, досягне значних висот у військовій кар’єрі й гідно служитиме своїй Батьківщині, – наголосив генерал-майор Олег Гуляк.

В урочистій обстановці молодим лейтенантам було вручено дипломи та нагрудні знаки. Ритуал випуску завершився урочистим проходженням випускників. За традицією на плацу Військової академії відбувся показовий виступ курсантів-десантників, а також урочисте дефіле військових музикантів.

Вже через місяць колективи військових частин та установ Збройних Сил України поповняться випускниками цього навчального закладу.

Довідково. Військова академія (м. Одеса) була утворена 17 серпня 2011 року на базі Військового інституту Одеського Національного політехнічного університету.