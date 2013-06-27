На Харківщині військові підготувалися до можливих пожеж

Тому командирами всіх рівнів, що відповідають за організацію пожежної безпеки на військових об’єктах, вжито додаткових заходів з цього приводу.

Зокрема, на Харківщині, де розташовано чимало військових частин із вибухонебезпечним майном, військовослужбовці знаходяться у постійній готовності до боротьби з вогняною стихією та поліпшують роботу щодо живучості арсеналів та баз зберігання боєприпасів. Так, в Лозовій територія 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних України вимірюється десятками гектарів з великою кількістю сховищ, службових приміщень, майданчиків з військовим майном тощо. У період жаркої пори року, коли на місцевості висихає трава та дерева і збільшується вірогідність їхнього займання, в частині посилюється комплекс робіт по забезпеченню протипожежного стану на об’єктах. Тому у частині питанню пожежної безпеки приділяється посилена увага.

– Саме з початком весни і до пізньої осені особовий склад пожежного та інженерно-саперного підрозділів перебувають у стані підвищеної готовності. У такому тандемі вони активно відпрацьовують свої професійні навички та вміння. Також майже увесь особовий склад арсеналу бере участь у тактико-спеціальних навчаннях, на яких ліквідовуються умовні пожежі, локалізуються осередки займання на технічній території, – пояснив командир 61 арсеналу підполковник Олександр Савчук.

Аби боротьба із вогнем була результативною, у частині розроблено комплекс заохочувальних заходів. Так, щотижня там підбивають підсумки із визначенням кращих та відстаючих в цій справі.

– Досить зразковою є робота щодо запобігання пожежі командира роти забезпечення капітана Максима Акіменка, командира другого відділення пожежної роти старшини військової служби за контрактом Станіслава Петренка та завідувача сховища із боєприпасами Надії Авраменко, – розповів ТВО начальника служби пожежної безпеки 61 арсеналу старший лейтенант Артем Ляшенко.

Аналогічні заходи щодо запобігання пожеж та протидії терористичним групам вживаються на 65-му арсеналі Центрального ракетно-артилерійського управління Озброєння Збройних Сил України.

– Вся територія закріплена за підрозділами та окремими військовослужбовцями. Мої підлеглі постійно проводять покіс трави та знищують кущі на технічній території. Начальники сховищ постійно стежать за належним станом паханих смуг, які проходять по периметру арсеналу. Також створено мінералізовану смугу навколо складів, пожежні щити, ємкості з водою, – розповів командир 65 арсеналу полковник Олексій Куліков.

Аби врахувати всі чинники, які можуть негативно вплинути на функціонування військової частини, на арсеналі відпрацьовано комплекс заходів щодо антитерористичної протидії.

– На технічній території ведеться цілодобове патрулювання і спостереження за військовими об’єктами. Періодично на базі арсеналу проводяться різного роду тактико-спеціальні навчання щодо протидії можливим диверсіям та ліквідації надзвичайних ситуацій природного, людського та техногенного характеру. До подібних занять на нашій території, як правило, залучаються представники правоохоронних органів та структур регіональної безпеки, – додав заступник командира військової частини підполковник Олександр Мирун.

Про свою абсолютну готовність протистояти стихії цього літа доповідають у 3046-й Центральній базі інженерних боєприпасів Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.

– В нашій частині для організації пожежної безпеки є великий парк спеціальної техніки. Серед них є й інженерні машини розгородження ІМР-1 та ІМР-2, великі та середні машини для опашки території, спеціальні пожежні автомобілі, та навіть пожежні танки типу ГПМ-54, – зазначив командир бази полковник Олег Резуненко.

Ефективність системи протидії пожежі, відпрацьовану на військових об’єктах, підтверджують офіцери Північного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України.

– З квітня до жовтня мої підлеглі щомісяця перевіряють готовність сил та засобів пожежних підрозділів, надають методичну допомогу військовим та цивільним працівникам. Тому можу впевнено констатувати, що мешканцям Харківщини нічого не загрожує з боку військового паркану. Скажу більше, у разі виникнення нештатної ситуації поблизу військових частин чи у найближчому населеному пункті військові пожежні завжди прийдуть по допомогу, – пообіцяв ТВО начальника Північного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України підполковник Ігор Міхєєв.