Олійник: Керівництво країни приділяє підвищену увагу соцзахисту сімей військовиків

Сьогодні, 27 червня, у Будинку Уряду перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник провів відеоконференцію з представниками військових частин, органів влади та громадських організацій Харківського, Одеського, Львівського та Дніпропетровського гарнізонів на тему “На шляху розвитку Збройних Сил України нового зразка”.

У заході також взяли участь профільні керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Збройних Сил України, представники засобів масової інформації.

У вступному слові Олександр Олійник наголосив, що Президент України, Уряд, керівництво оборонного відомства приділяють підвищену увагу вирішенню практичних завдань за основними напрямами оборонної політики.

– 29 травня 2013 року Кабінетом Міністрів України було схвалено проект Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, в яку закладені показники фінансового забезпечення заходів реформування. Значна увага приділялася питанням забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей, – зазначив Олександр Олійник.

Він наголосив, що результатом проведеної роботи стало прийняття Кабінетом Міністрів України постанови щодо поетапного підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. У підсумку, до липня 2014 року грошове утримання всіх категорій військовослужбовців Збройних Сил України буде збільшено в 2 рази, порівняно з початком 2012 року.

Крім того, за ініціативою Міністра оборони України підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки, розглядається можливість підвищення посадових окладів військовослужбовців до рівня посадових окладів державних службовців, збільшення окладів за військовим званням, щорічного підвищення посадових окладів військовослужбовців на 25 відсотків.

– Всі ці заходи сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності військової служби на ринку праці, зростанню її привабливості та престижу, – підкреслив Олександр Олійник.

Окрему увагу перший заступник Міністра оборони України приділив питанню забезпечення військовослужбовців житлом. Він зазначив, що у проекті Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України до 2017 року на будівництво житла для військовослужбовців визначено фінансовий ресурс у сумі 1,2 млрд. грн. Від 6 до 9 млрд. грн. планується отримати від продажу нерухомого майна. У 2013 році на будівництво житла для військових сплановано виділення додаткового бюджетного ресурсу у сумі 300,0 млн. грн. Це дасть можливість завершити будівництво та ввести в експлуатацію житлові будинки на понад 1,5 тисячі квартир.

– Хочу наголосити, що все майно буде реалізовуватися через продаж на публічних аукціонах за абсолютно прозорими прямими процедурами. До його реалізації будуть залучені органи державної влади і місцеві держадміністрації, – підкреслив Олександр Олійник.

Під час відеозв’язку з Харковом, Одесою, Львовом та Дніпропетровськом чимало питань було присвячено проблемам соціального захисту людей у погонах. Перший заступник глави оборонного відомства дав вичерпні відповіді на запитання військовослужбовців, які здебільшого стосувалися шляхів вирішення житлових проблем у гарнізонах, грошового та медичного забезпечення, співпраці з громадськими організаціями.

Наприкінці заходу Олександр Олійник поставив завдання профільним керівникам структурних підрозділів вжити невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань, порушених під час спілкування з військовослужбовцями гарнізонів та представниками органів виконавчої влади.