На Житомирщині військовики повправлялися в ліквідації надзвичайних ситуацій

Сьогодні, 27 червня, на Житомирщині, на базі об’єднаного центру зберігання авіаційних засобів ураження, озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, де командиром полковник Юрій Білецький, відбулося тренування щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

У взаємодії з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України, органами місцевої влади особовий склад об’єднаного центру відпрацював практичні дії щодо організації гасіння пожежі на прилеглих до військових об’єктів територіях, ліквідації пожежі на технічній території частини, надання медичної допомоги та евакуації поранених військовослужбовців.

Захід відбувся під керівництвом заступника командувача з логістики – начальника логістики Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Володимира Шатова. На тренуванні були присутні перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Микола Олещенко, виконуючий обов’язки начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області полковник цивільного захисту Василь Кучин.

Згідно з легендою тренування, через випалювання трави сталося загорання рослинності на полях Житомирського району, внаслідок різкого підвищення температури повітря вогонь лісовими та степовими масивами поширився на прилеглі до Центру зберігання території. Виникла загроза перекидання вогню на технічну територію військової частини, де зберігаються авіаційні засоби ураження.

Тренування проводилося у кілька етапів, на кожному з яких перевірялися дії особового складу при реагуванні на різні кризові ситуації, що були передбаченні легендою навчань та можуть мати місце в реальному житті.

Підбиваючи підсумки заходу, генерал-лейтенант Володимир Шатов дав високу оцінку діям військовослужбовців, які були задіяні у тренуванні.

– Особовий склад і командування частини довели, що спроможні професійно і впевнено діяти в разі виникнення будь-якої нештатної ситуації. Залучення до навчань підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України та місцевих органів виконавчої влади дозволяє нам реально відпрацювати існуючі варіанти взаємодії під час кризових ситуацій, – зазначив генерал-лейтенант Володимир Шатов.

Загалом, у тренуванні щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру було задіяно понад 150 чоловік особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України та більше 20 одиниць техніки.