Українські військові візьмуть участь у тактичному навчанні “Слов’янська співдружність”

Військовослужбовці механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України урочисто відбули для участі в українсько-білорусько-російському тактичному навчанні “Слов’янська співдружність”, що пройде на полігоні “Прудбой” Волгоградської області Російської Федерації. Міжнародне військове навчання проводиться з метою підготовки штабів та підрозділів Збройних сил до виконання завдань за призначенням та набуття ними спроможності діяти спільно з підрозділами інших держав в багатонаціональних миротворчих операціях.

Як зазначив командир 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу полковник Володимир Карпенко, по своїй суті багатонаціональні військові навчання є комплексними заходами міжнародного військового співробітництва, що дозволяють в умовах, максимально наближених до реальних, всебічно вдосконалити рівень взаємосумісності та бойової готовності, необхідних для виконання миротворчих, гуманітарних, пошуково-рятувальних та інших завдань.

У даному навчанні візьмуть участь понад 500 військовослужбовців Російської Федерації, Білорусі, України. Буде залучено 50 одиниць військової техніки. Під час навчання військовослужбовці трьох країн обміняються досвідом та відпрацюють порядок взаємодії при виконанні завдань у збройних конфліктах. На практиці будуть відпрацьовані спільні дії підрозділів по охороні важливих об’єктів, супровід колон, знешкодження виявлених незаконних збройних формувань.

Тактичне навчання “Слов’янська співдружність” триватиме до 10 липня.