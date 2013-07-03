Легкоатлетка ЗСУ отримала звання найкращої спортсменки України в червні
15:42, 03 липня 2013Військо
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Вітаємо спортсменку команди майстрів спорту з легкої атлетики Центрального спортивного клубу Збройних Сил України працівника ЗС України Олесю Повх зі званням найкращої спортсменки України в червні!
Нещодавно армійська легкоатлетка прийшла першою на 100-метрівці і отримала золото в естафеті 4х100м на командному чемпіонаті Європи в Гейтсхеді.
А особистого наставника легкоатлетки Костянтина Рурака визнано кращим тренером місяця.
Для армійської спортсменки, спринтера, бронзової медалістки Олімпійських ігор і чемпіонату світу, чемпіонки Європи Олесі Повх це перше подібне визнання, а для Костянтина Рурака – друге. У 2011 році він став кращим тренером червня, як особистий наставник іншої армійської легкоатлетки – Марії Ремень.
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