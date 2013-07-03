Легкоатлетка ЗСУ отримала звання найкращої спортсменки України в червні

Нещодавно армійська легкоатлетка прийшла першою на 100-метрівці і отримала золото в естафеті 4х100м на командному чемпіонаті Європи в Гейтсхеді.

А особистого наставника легкоатлетки Костянтина Рурака визнано кращим тренером місяця.

Для армійської спортсменки, спринтера, бронзової медалістки Олімпійських ігор і чемпіонату світу, чемпіонки Європи Олесі Повх це перше подібне визнання, а для Костянтина Рурака – друге. У 2011 році він став кращим тренером червня, як особистий наставник іншої армійської легкоатлетки – Марії Ремень.