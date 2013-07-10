“Слов’янська співдружність-2013”: навчання завершено, військове партнерство триває

У складі спільного батальйону при виконання завдань в умовах збройного конфлікту пліч-о-пліч діяли військовослужбовці Збройних сил Росії, України та Білорусі.

Зокрема, в ході практичних дій завершального етапу активної фази навчань військовослужбовці механізованого підрозділу 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України у складі сумісного батальйону вийшли у район шикування колон, здійснили контрольний огляд машин та перевірили зв’язок. Згодом, за встановленим сигналом підрозділ висунувся у вихідний район для блокування та знищення виявлених сил умовного противника.

В інтересах виконання завдання українського механізованого підрозділу по знищенню виявлених незаконно озброєних формувань праворуч від місця знаходження українців на тактичному полі діяли підрозділи Російської Федерації. З іншого флангу знаходився аеромобільний підрозділ Республіки Білорусь.

– Використовуючи високі швидкісні можливості та прохідність легкого броньованого автомобілю “Тигр”, механізована рота висунулась на визначений рубіж спішування використовуючи підтримку з повітря парою вертольотів Мі-28, – розповів військовий посередник навчань від української делегації майор Євген Чуприна. – Зайнявши позиції особовий склад роти за командою розпочав здійснювати знищення виявлених бойовиків у секторі відповідальності, використовуючи холості набої та імітаційні засоби.

Просуваючись крок за кроком у визначеному напрямку українські військовослужбовці “знищили” вогневі засоби “противника”.

– Основні завдання наш підрозділ виконав у повному обсязі та у встановлений час, – розповів командир 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України підполковник Андрій Светлінський. – На табір бойовиків військовослужбовці механізованої роти вийшли вчасно, чим не допустили їх відходу в напрямку очікування резервів.

Традиційно, в останній день проведення навчань між підрозділами спільного російсько-білорусько-український батальйону відбулися спортивні змагання. Зокрема у першості з міні-футболу в запеклій спортивні боротьбі український підрозділ посів друге місця та третє місце з волейболу. Окрім цього за стародавньою слов’янською традицією між командами військових підрозділів Росії, Білорусі та України відбулося змагання з перетягування канату в яких представники українського підрозділу посіли друге місце. Проте, попри офіційні результати спортивного свята за одностайним ствердженням суддів перемогу одержав спільний російсько-білорусько-український підрозділ.

– Цьогорічні навчання “Слов’янська співдружність” стали продовженням тактичних навчань за цією назвою, які стартували у минулому році в Україні на загальновійськовому полігоні “Широкий лан”, – зазначив голова української військової делегації полковник Сергій Гулідов. – Цілком логічно, що наступного року військовослужбовці Росії, України та Білорусі сподіваються зустрітися на цих навчаннях на полігоні Республіки Білорусь.