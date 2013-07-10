Лебедєв високо оцінив результати навчань “Слов’янська співдружність-2013”

З 1 по 10 липня 2013 року на загальновійськовому полігоні “Прудбой”, м. Волгоград, Російська Федерація, проходили навчання командирів спільного російського-білорусько-українського підрозділу “Слов’янська співдружність – 2013”.





– Наші військовослужбовці продемонстрували високу бойову підготовку, мобільність та професіоналізм під час виконання поставлених завдань, – зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв. – Впевнений, що такі навчання сприятимуть зміцненню традицій військового партнерства та підвищенню професійного рівня командирів та військовослужбовців, ефективності їх спільних дій по боротьбі з незаконними збройними угрупуваннями, – підкреслив він.

Довідка. Метою проведення навчань “Слов’янська співдружність” є обмін досвідом між військовослужбовцями Збройних сил України, Російської Федерації та Республіки Білорусь з методики управління підрозділами й організації виконання завдань в зоні збройного конфлікту, практичне навчання особового складу спільному виконанню завдань за призначенням.

У ході навчань підрозділи відпрацьовували спільні дії з розгортання та обладнання базового району, його охорони та оборони, планування майбутніх дій спільним штабом батальйону, супроводження колони інженерної розвідки, несення служби на блок-постах; відбиття нападу незаконно створеного збройного формування, охорона важливого об’єкту; вихід на рубіж блокування та знищення групи противника, ізоляція, блокування та знищення виявлених груп незаконно створених збройних формувань.