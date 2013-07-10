Під час навчання «Сі Бриз-2013» моряки відпрацювали низку практичних епізодів

Відпрацюванню практичних епізодів активної фази навчань «Сі Бриз-2013» було присвячено тренування в морі кораблів учасників навчань фрегату «Гетьман Сагайдачний», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», морського тральщика «Чернігів», фрегату ВМС Румунії «Марушесті», катеру ВМС Грузії «Сухумі», ракетного катеру ВМС Туреччини «Мелтем» та катеру державної прикордонної служби України. Цього ж дня українські морські піхотинці виконали парашутні стрибки з літака повітряних сил Збройних сил Німеччини С-160.

За словами заступника керівника навчань від української сторони капітана 1-го рангу Ігоря Терьохіна, в ході тренувань військові моряки різних країн взяли участь в епізодах з організації управління силами, сумісного маневрування кораблів у складі тактичних груп, проведенні доглядової операції, наданні допомоги екіпажу корабля, який потерпає лихо, а також контролю за безпекою цивільного судноплавства.

– Завтра на Чорноморському полігоні українські морські піхотинці виконають завдання морської десантної підготовки, зокрема водіння БТР-80 на воді, завантаження та розвантаження БТР на борт великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», а також відпрацюють тактичні дії в полі, – повідомив капітан 1-го рангу Ігор Терьохін.