Навчання “Репід Трайдент – 2013” вступає в активну фазу

Протягом дня співкерівником навчання генерал-майором В’ячеславом Назаркіним та керівником з американської сторони полковником Альфредом Рензі було проведено огляд всіх навчальних точок. Загалом було визначено високу і якісну підготовку Міжнародного центру миротвочості та безпеки до проведення конкретних занять.

Підрозділи військовослужбовців Республіки Польща, Молдавії, Румунії, Англії та України, які відіграватимуть роль мобільних рот захисту, виїхали на місця майбутніх “бойових дій” де провели рекогносцировку та узгодили чимало питань з взаємодії багатонаціональних підрозділів. Також розпочали свою роботу офіцери штабу багатонаціональної бригади “Центр”, штабу батальйонної тактичної групи та командно-спостережних пунктів багатонаціональних рот.

Крім цього, вже розпочались практичні тренування на таких навчальних точках як “блокпост” та захоплення і обшук будівлі. Примітно те, що в цьому році українські військові виступили в ролі інструкторів, які розповідали солдатам армії США, як правильно діяти в різноманітних умовах несення служби під час перевірок на дорогах.

- Американські військовослужбовці показали себе здібними і кмітливими, - зазначив інструктор-викладач з тематики ООН навчального центру “Партнерство заради миру” капітан Олег Медер. – Протягом дня ми не тільки дали їм теоретичні знання але й на практиці показали і навчили, як організовувати мобільний блокпост.

В ході практичних дій американцям кілька разів доводилось відбивати “атаки терористів”, проводити обшук людей та автомобілів, що прямували дорогою.

- Я приємно вражений високою підготовкою ваших інструкторів, - наголосив сержант першого класу збройних сил США Ентоні Джеймс. – Вони вміють просто і доступно пояснити навіть найскладніші речі. Відчувається, що вони фахівці високого рівня.

Також подібні тренування проводили на стаціонарному блокпості і українські військові. А військовослужбовці з Грузії провели тренування з визволення захоплених терористами заручників.