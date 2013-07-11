Військові авіатори надали благодійну допомогу дитячому будинку

Дізнавшись про те, що в цьому будинку-інтернаті проживають 60 дітей, які страждають на глибоку та важку розумову відсталість, ДЦП, хворобу Дауна, тетрапарез, мікроцефалію тощо, військовий колектив бригади швидко відгукнувся на допомогу підопічним інтернату, адже всі розуміли, що ці діти, на жаль, неспроможні самостійно вирішувати свої життєві проблеми.

На загальних зборах військовослужбовців військової частини було оголошено перелік речей, яких дуже потребує будинок-інтернат та одноголосно вирішено організувати і надати допомогу цим діточкам. В короткі строки військові зібрали багато дитячого одягу, іграшок, медичну кушетку, телевізор та придбали на зібрані кошти бойлер, постіль, кружки, тарілки, ложки, каструлі, фрукти та овочі, печиво та цукерки.

9 липня 2013 року представники частини на чолі з командиром військової частини полковником Миколою Коваленко вирушили до дитячого будинку-інтернату, щоб доставити благодійну допомогу від імені всіх військовослужбовців бригади. Зустрічав делегацію військових особисто директор КСМЗ «Меджибізького дитячого будинку-інтернату» Сергій Кирилюк, якій показав інтернатну установу, якою він керує вже 3 роки, а заснована вона ще з 1960 року. Також військові дізнались про проблеми інтернату та нелегку долю цих бідолашних дітей, які народилися в неблагополучних сім’ях. Більшість з них не можуть вставати, говорити, вони мають вади майже всіх внутрішніх органів. Від побаченого нагорталися сльози, серце розривалося, а в голові невільно виникало питання: «Чому ці діти розплачуються за гріхи батьків? За що вони так страждають?»… Одразу починаєш дивитися на мир під іншим кутом, розуміти справжні життєві цінності, берегти те, що маєш та просити Бога допомогти таким діточкам. А всіх дорослих хочеться благати: «Ведіть здоровий спосіб життя, подумайте про майбутнє своїх дітей! Не залишайте їх без батьківської любові! Не кидайте сам на сам з бідою!».

Тож замислитися є над чим… Цінуйте життя! Робіть добрі справи! Будьте милосердними!