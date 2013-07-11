Учасники навчання «Слов’янська співдружність-2013» повернулися в Україну

На залізничній станції Синельникове військовослужбовців зустрічав командир бригади полковник Володимир Карпенко, а в з’єднанні відбувся урочистий мітинг, у ході якого командир з’єднання привітав особовий склад механізованої роти з поверненням на рідну землю та з успішним виконанням навчально-бойового завдання.

Як зазначив заступник командира бригади, голова української військової делегації полковник Сергій Гулідов, за підсумками навчань дії українських військових були оцінені як такі, що спроможні виконувати завдання за призначенням та здійснювати планування бойових дій.

Як результат – за зразкове виконання поставлених завдань особовому складу була оголошена подяка, а командир 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади підполковник Андрій Светлінський нагороджений цінним подарунком.

– Ми отримали неоцінений досвід, який в подальшому використаємо для підготовки особового складу з’єднання, – наголосив полковник Сергій Гулідов.