У гірських піхотинців - спекотне літо

Підлеглі командира гірсько-піхотного батальйону підполковника Юрія Головашенка виконують вправи стрільб з ходу, коротких зупинок та з зупинки по цілях, що з’являються та рухаються.

У складі екіпажів бойових машин – військовослужбовці військової служби за контрактом 36-ї окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Усі вони входять до складу батальйонної тактичної групи, яка нині перебуває в інтенсивному періоді навчання.

Практичним заняттям на вогневому рубежі передувала теорія, вивчення правил техніки безпеки, а також заняття на навчальних точках полігону.

За твердженням підполковника Юрія Головашенка, складну вправу стрільби з ходу особовий склад, який проходить службу в батальйоні більше ніж рік, виконує на відмітку “п’ять”. Щоб досягти такого рівня навченості новоприбулим контрактникам належить чимало попрацювати. Тим не менш, отримані результати дозволяють сподіватись, що до масштабних навчань, які відбудуться у вересні поточного року, особовий склад підрозділу буде підготовлений відповідним чином і виконає усі поставленні завдання. До речі, вже наступного тижня на гірських піхотинців чекають нові тактичні заняття у полі.