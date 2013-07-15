У Львові відбувся випуск офіцерів армії КНР

В урочистій обстановці лейтенантам збройних сил КНР Лі Мяо і Ян Фею, які протягом двох років навчалися в Академії за спеціальністю «управління діями підрозділів Сухопутних військ», було вручено дипломи про завершення навчання.

Окрім занять за спеціальністю, китайські військовослужбовці вивчали загальновійськові дисципліни, а також російську мову та спеціальну термінологію.

Логічним завершенням навчання лейтенантів Лі Мяо і Ян Фея став випускний екзамен, який складався з теоретичної і практичної складових. За результатами іспиту вони були оцінені членами державної екзаменаційної комісії на «відмінно».

Заступник начальника Академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу полковник Андрій Слюсаренко привітав військовослужбовців КНР із завершенням навчання.

Також під час заходу товаришам китайських офіцерів – старшому лейтенанту Чен Боюйо і лейтенанту Пань Юаню було вручено сертифікати про завершення підготовчих курсів з російської мови та спеціальної термінології. Після канікул вони продовжать навчання за спеціальністю.