Розвідгрупа 1-ї окремої танкової бригади – чемпіон 8-го армійського корпусу

З 8 липня по 12 липня у польовому таборі на базі 54-го окремого розвідувального батальйону 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокується у місті Новоград-Волинський відбулися змагання на кращу розвідувальну групу (відділення) серед частин та підрозділів військової розвідки армійського корпусу, яким командує генерал-лейтенант Петро Литвин.

Конкурс проходив у декілька етапів, під час яких розвідники показували свою майстерність у стрільбі, прискореному тактичному переміщенні, вмінні долати водні перешкоди та мінно-вибухові загородження, надавати невідкладну медичну допомогу пораненим тощо.

У підсумку І-е місце здобула розвідувальна група 1-ї окремої танкової бригади, (командир групи – капітан Сергій Захаревіч). ІІ-е місце – розвідувальна група 72-ї окремої механізованої бригади (командир групи – старший лейтенант Дмитро Литвин). ІІІ-е місце поділили дві розвідувальні групи, які набрали рівну кількість балів – група 54-го окремого гвардійського розвідувального батальйону (командир групи – лейтенант Дмитро Колібабчук) та група 30-ї окремої механізованої бригади (командир групи – сержант Володимир Ткачук).

Попереду для команд залишається проведення табірного збору та підготовка переможців до змагань розвідувальних груп Сухопутних військ Збройних Сил України.