На Дніпропетровщині військовослужбовці здійснили стрибки з парашутом

За чотири стрибкових дні воїни-десантники виконали понад 1200 стрибків з парашутом з вертольота Мі-8МТ. Зокрема, офіцери повітрянодесантної служби з’єднання вперше на базі бригади здійснили стрибки з парашутом «Статус СН».

– Парашути «Статус СН» нещодавно надійшли на озброєння Збройних Сил України. Наші офіцери приймали участь у випробуваннях, пройшли навчальні збори та мають досвід стрибків на даних парашутних системах. Сьогодні вони поновили свої навички. В найближчий час парашутні системи «Статус СН» надійдуть на озброєння з’єднання, тож дані офіцери зможуть відразу приступити до навчання особового складу, – зазначив заступник командира бригади – начальник повітрянодесантної служби підполковник Олег Зінченко.

Свій перший стрибок з парашутом здійснили і 80 молодих контрактників, які нещодавно стали до строю 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Сухопутних військ ЗС України.

Варто зазначити, що військовослужбовці бригади планують виконати понад 1500 стрибків з парашутом.