Триває передислокація українських миротворців до Кот-д’Івуар

Завершився другий етап передислокації окремої авіаційної групи 56-го окремого вертольотного загону ЗС України Місії ООН у Ліберії до Республіки Кот-д’Івуар. В сусідній західноафриканській країні наші співвітчизники братимуть участь в Операції ООН у Кот-д’Івуарі (ОООНКІ) та транскордонних операціях у рамках співробітництва між Місіями ООН двох держав.

Протягом чотирьох днів вертольотами Мі-8 та Мі-26 здійснювалося перевезення на аеродром “Ман” військовослужбовців окремої авіаційної групи, авіаційно-технічного майно, спеціальної автомобільної техніки, авіаційних засобів ураження та боєприпасів.

Місце базування українських миротворців знаходиться біля населеного пункту Ман, поруч із базовим табором батальйону ОООНКІ з Бангладеш, на особовий склад якого покладається охорона українського містечка, вертолітної стоянки, військовослужбовців, майна, авто та повітряної техніки.

Спеціально для українського контингенту було побудоване сучасне військове містечко для автономного проживання та виконання завдань під егідою ООН.

Особовий склад авіаційної групи розмістився в двох житлових модулях, кожний на шість кімнат. Штаб знаходиться в окремому житловому модулі на шість службових приміщень. Встановлено медичний пункт та санітарні модулі для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб особового складу, побудовано приміщення під виробничі цехи для приготування їжі та їдальня, встановлена свердловина для забезпечення водою.

Організація забезпечення особового складу продовольством, постачанням питної води для наших військовиків покладається на ОООНКІ.

– Ситуація в Кот-д’Івуарі є стабільною та характеризується перебігом подій довкола рішення керівництва країни відновити національний діалог з примирення. Також оприлюдненно плани проведення загальнонаціонального перепису населення. Основною метою якого є визначення реальної чисельності населення та можливість здійснити підрахунки всіх економічно-соціальних показників, – розповів помічник командира загону по звязкам із ЗМІ підполковник Руслан Лінник.