На День флоту України в Севастополі та Керчі проведуть святкові феєрверки

День флоту України – професійне свято військовослужбовців та працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України. З цієї нагоди Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України Олександр Олійник підписав наказ “Про проведення святкових феєрверків з нагоди Дня флоту України”.

Згідно з документом, 28 липня 2013 року о 22-й годині в містах-героях Севастополь та Керч будуть організовані святкові феєрверки двадцятьма залпами.