На День флоту України в Севастополі та Керчі проведуть святкові феєрверки
10:29, 19 липня 2013Військо
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Відповідно до Указу Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011, 28 липня 2013 року в Україні урочисто відзначатимуть День флоту України.
День флоту України – професійне свято військовослужбовців та працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України. З цієї нагоди Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України Олександр Олійник підписав наказ “Про проведення святкових феєрверків з нагоди Дня флоту України”.
Згідно з документом, 28 липня 2013 року о 22-й годині в містах-героях Севастополь та Керч будуть організовані святкові феєрверки двадцятьма залпами.
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