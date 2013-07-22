Українські вертолітники з Ліберії перелетіли до Кот-д’Івуару

Льотний склад 56-го окремого вертолітного загону ЗС України Місії ООН у Ліберії під командуванням командира ланки підполковника Юрія Сокорського за одну годину п’ятдесят хвилин на вертольотах Мі-24 подолав 330-кілометрову відстань від ліберійського міжнародного аеропорту “Робертсфілд” та успішно здійснив приземлення на аеродромі “МАН” Республіки Кот-д’Івуар.

Переліт трьох транспортно-бойових вертольотів Мі-24 до сусідньої західноафриканської країни став заключним етапом в створенні окремої авіаційної групи 56-го окремого вертолітного загону для участі в операції ООН у Кот-д’Івуарі.

У визначений керівництвом Місії ООН та Збройних Сил України термін було перебазовано особовий склад, майно, озброєння, спеціальну та авіаційну техніку. До складу окремої групи увійшло 38 військовослужбовців та три вертольоти Мі-24.

Українські військові вертолітники під стягом ООН виконуватимуть демонстраційні польоти в райони відповідальності, патрулювання вздовж кордонів країни, проводитимуть повітряну розвідку, супроводження конвоїв та авіаційну підтримку наземних військ Організації.

– Перебазування окремої авіаційної групи до Республіки Кот-д’Івуар пройшло на високопрофесійному рівні із дотриманням усіх норм безпеки. За роки перебування українських військовослужбовців в Місії ООН у Ліберії ми завжди бачимо відданість у служінні миру, професіоналів своєї справи, зміцнення військово-політичних позицій в системі міжнародної безпеки. Тому я впевнений, що перебування українських миротворців у кот-д’івуарівському небі принесе стабільність та мир для місцевого населення, – зазначив начальник штабу сил Місії ООН у Ліберії бригадний генерал Ван Русен.