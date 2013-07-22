Навчання «Сі Бриз-2013» завершено

Сумарна протяжність маршів підрозділів берегового компоненту склала близько 1800 кілометрів. Бронетранспортери здійснили водіння на плаву загальною тривалістю понад 130 годин. Виконано 72 стрибки з парашутами та близько 50 польотів авіації, а загальний наліт склав понад 30 годин. Про це під час урочистої церемонії закриття українсько-американського навчання «Сі Бриз-2013» із запрошенням представників інших країн, яка відбулася в 59-му Будинку офіцерів, розповів керівник маневрів контр-адмірал Денис Березовський.

Підбиваючи підсумки проведеного навчання, він, зокрема, зазначив, що відпрацьовуючи комплекс завдань в морському, сухопутному та авіаційному компонентах, моряки країн-партнерів вкотре продемонстрували своє прагнення до спроможності забезпечити мир і безпеку в сучасному світі.

– Мені дуже приємно констатувати, що близько 1700 військових з 14 країн світу, що брали участь в цих маневрах, продемонстрували свої професіоналізм, відповідальність та злагодженість дій, що своєю чергою стало запорукою успішного завершення навчання та досягнення його головної мети щодо спроможності в складі багатонаціональних сил проводити міжнародну операцію з безпеки на морі, – підкреслив керівник навчання «Сі Бриз-2013».

За словами контр-адмірала Дениса Березовського, головна особливість цього навчання полягала в тому, що військові відпрацьовували завдання не поетапно, а комплексно, що вимагало від них швидкого реагування та прийняття рішень в умовах, максимально наближених до реальних.

– Сьогодні хочеться відзначити роботу як багатонаціонального штабу міжнародних маневрів щодо планування й організації проведення навчання, так і всіх учасників «Сі Бриз-2013», які напруженою двотижневою працею в морі, на суші й в повітрі на тактичному й оперативному рівнях в черговий раз підтвердили свою ефективність взаємодії в напрямку досягнення глобальної безпеки в світі, – зазначив контр-адмірал Денис Березовський.

Він повідомив, що вагомим підсумком навчання є той факт, що в його ході чотири військових організми українського вітчизняного флоту склали оцінку за методикою Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей, що дає їм змогу в подальшому брати участь в міжнародних операціях з підтримання безпеки в морі. Також, користуючись нагодою, від української сторони та командування ВМС ЗС України контр-адмірал Денис Березовський подякував керівництву американського військового відомства, посольства США в Україні та представникам виконавчої влади Одещини щодо надання допомоги в організації й проведенні навчання.

Своєю чергою власними враженнями від двотижневого перебування в Південній Пальмірі з присутніми поділився і співдиректор навчання «Сі Бриз-2013» капітан 1 рангу ВМС США Джеймс Ейкєн.

– Ми зібралися тут разом, аби відзначити успішне завершення навчання «Сі Бриз-2013». Цього року його тематика була пов’язана з практичним відпрацюванням сценаріїв щодо протидії міжнародному піратству, надання гуманітарної допомоги, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та евакуації із зони лиха мирного населення. Ми стали свідками блискучо проведеної повітрянодесантної операції українськими військовими з німецького літака С-160. Бачили, як з метою надання гуманітарної допомоги, ліквідації наслідків стихійного лиха та патрулювання в прибережній зоні українські, турецькі, румунські кораблі злагоджено взаємодіяли з повітряними судами США, Німеччини та України. Всі вони разом виконали величезний обсяг завдань та зробили вагомий внесок на шляху до забезпечення безпеки судноплавства та стабільності в Чорноморському регіоні. Я дякую українській стороні та місту Одесі за високу організацію проведення навчання та чекаю нової зустрічі з українськими військовими моряками на наступному «Сі Бризі» або в якості партнерів у відкритому морі, – підкреслив капітан 1 рангу ВМС США Джеймс Ейкєн.

По завершенню урочистої церемонії закриття навчання «Сі Бриз-2013» для представників центральних і регіональних засобів масової інформації відбулася прес-конференція, під час якої керівники цьогорічних маневрів з української та американської сторін контр-адмірал Денис Березовський і капітан 1 рангу Джеймс Ейкєн подякували журналістам за плідну співпрацю та об’єктивне висвітлення навчання «Сі Бриз-2013», а також відповіли на запитання.