Навчання «Сі Бриз-2013» завершено
Протягом двох тижнів кораблями учасників українсько-американського навчання «Сі Бриз-2013» із запрошенням представників інших країн пройдено понад 4,6 тисяч морських миль.
Сумарна протяжність маршів підрозділів берегового компоненту склала близько 1800 кілометрів. Бронетранспортери здійснили водіння на плаву загальною тривалістю понад 130 годин. Виконано 72 стрибки з парашутами та близько 50 польотів авіації, а загальний наліт склав понад 30 годин. Про це під час урочистої церемонії закриття українсько-американського навчання «Сі Бриз-2013» із запрошенням представників інших країн, яка відбулася в 59-му Будинку офіцерів, розповів керівник маневрів контр-адмірал Денис Березовський.
Підбиваючи підсумки проведеного навчання, він, зокрема, зазначив, що відпрацьовуючи комплекс завдань в морському, сухопутному та авіаційному компонентах, моряки країн-партнерів вкотре продемонстрували своє прагнення до спроможності забезпечити мир і безпеку в сучасному світі.
– Мені дуже приємно констатувати, що близько 1700 військових з 14 країн світу, що брали участь в цих маневрах, продемонстрували свої професіоналізм, відповідальність та злагодженість дій, що своєю чергою стало запорукою успішного завершення навчання та досягнення його головної мети щодо спроможності в складі багатонаціональних сил проводити міжнародну операцію з безпеки на морі, – підкреслив керівник навчання «Сі Бриз-2013».
За словами контр-адмірала Дениса Березовського, головна особливість цього навчання полягала в тому, що військові відпрацьовували завдання не поетапно, а комплексно, що вимагало від них швидкого реагування та прийняття рішень в умовах, максимально наближених до реальних.
– Сьогодні хочеться відзначити роботу як багатонаціонального штабу міжнародних маневрів щодо планування й організації проведення навчання, так і всіх учасників «Сі Бриз-2013», які напруженою двотижневою працею в морі, на суші й в повітрі на тактичному й оперативному рівнях в черговий раз підтвердили свою ефективність взаємодії в напрямку досягнення глобальної безпеки в світі, – зазначив контр-адмірал Денис Березовський.
Він повідомив, що вагомим підсумком навчання є той факт, що в його ході чотири військових організми українського вітчизняного флоту склали оцінку за методикою Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей, що дає їм змогу в подальшому брати участь в міжнародних операціях з підтримання безпеки в морі. Також, користуючись нагодою, від української сторони та командування ВМС ЗС України контр-адмірал Денис Березовський подякував керівництву американського військового відомства, посольства США в Україні та представникам виконавчої влади Одещини щодо надання допомоги в організації й проведенні навчання.
Своєю чергою власними враженнями від двотижневого перебування в Південній Пальмірі з присутніми поділився і співдиректор навчання «Сі Бриз-2013» капітан 1 рангу ВМС США Джеймс Ейкєн.
– Ми зібралися тут разом, аби відзначити успішне завершення навчання «Сі Бриз-2013». Цього року його тематика була пов’язана з практичним відпрацюванням сценаріїв щодо протидії міжнародному піратству, надання гуманітарної допомоги, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та евакуації із зони лиха мирного населення. Ми стали свідками блискучо проведеної повітрянодесантної операції українськими військовими з німецького літака С-160. Бачили, як з метою надання гуманітарної допомоги, ліквідації наслідків стихійного лиха та патрулювання в прибережній зоні українські, турецькі, румунські кораблі злагоджено взаємодіяли з повітряними судами США, Німеччини та України. Всі вони разом виконали величезний обсяг завдань та зробили вагомий внесок на шляху до забезпечення безпеки судноплавства та стабільності в Чорноморському регіоні. Я дякую українській стороні та місту Одесі за високу організацію проведення навчання та чекаю нової зустрічі з українськими військовими моряками на наступному «Сі Бризі» або в якості партнерів у відкритому морі, – підкреслив капітан 1 рангу ВМС США Джеймс Ейкєн.
По завершенню урочистої церемонії закриття навчання «Сі Бриз-2013» для представників центральних і регіональних засобів масової інформації відбулася прес-конференція, під час якої керівники цьогорічних маневрів з української та американської сторін контр-адмірал Денис Березовський і капітан 1 рангу Джеймс Ейкєн подякували журналістам за плідну співпрацю та об’єктивне висвітлення навчання «Сі Бриз-2013», а також відповіли на запитання.