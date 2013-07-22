В Одесу прибули кораблі ВМС Іспанії та Туреччини

Під час триденного перебування у приморському місті іноземні військові моряки ознайомляться з визначними місцями Одеси та проведуть низку офіційних зустрічей.

Зокрема, сьогодні представники НАТО на чолі з командувачем військово-морської групи контр-адміралом Еуджініо Діаз дель Ріо відвідали Західну військово-морську базу ВМС ЗС України. Тут пройшла зустріч із старшим морським начальником Одеси – командиром бази капітаном І рангу Євгеном Кінзерським, в ході якої військові моряки обох країн обговорили питання співпраці, взаємодії та обміну досвідом, зокрема і участі українських військових моряків у міжнародних навчаннях та операціях.

Також військова делегація провела зустрічі з представниками місцевих органів влади, а іспанські військові моряки поклали квіти до пам’ятника своєму відомому землякові – адміралу Хосе де Рібасу.