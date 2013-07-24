Лебедєв високо оцінив результати навчання «Сі Бриз-2013»

– «Сі Бриз-2013» – це складна і насичена двотижнева навчальна кампанія, в умовах, максимально наближених до бойових. Це значний внесок у забезпечення безпеки судноплавства і стабільності в Чорноморському регіоні, – підкреслив міністр оборони України Павло Лебедєв.

– Добре скоординовані вчення стали проявом відмінного штабного планування та організаторської роботи. Для навчань були залучені близько 1700 військових з 14 країн світу, 15 кораблів і суден, близько 10 літальних апаратів і 35 одиниць автобронетанкової техніки, – сказав він.

Як зазначив Павло Лебедєв, навчання у складі багатонаціональних сил із забезпечення безпеки на морі проводилися відповідно до нових вимог і підходів до бойової підготовки особового складу, відображених у Концепції реформування і розвитку Збройних Сил.