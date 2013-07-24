В Одесі нагородили медалями військових медиків

В Одесі, в актовій залі Військово-медичного клінічного центру Південного регіону голова обласної організації “Солдати Миру” Юрій Работін вручив почесні громадські відзнаки організації – медалі “Миротворець” військовим медикам – учасникам миротворчих місій ООН.

Юрій Работін зазначив, що за 21 рік, в різні часи українські військові медики приймали участь в миротворчих місіях в різних країнах світу: Косово, Боснії і Герцеговині, Східній Славонії, Анголі, Македонії, Гватемалі, Афганістані, півострові Превлака, Хорватії, Кувейті, Сьєрра-Леоне, Грузії, Придністров’ї, Іраку, Лівані, Ефіопії і Еритреї, Судані, Кот-д’Івуарі, Демократичній Республіці Конго.

Голова Одеської обласної організації “Солдати Миру” подякував військовим лікарям за їх бездоганну працю й мужність.

– Під час виконання миротворчих місій в “гарячих точках” ви долали безліч труднощів, рятуючи життя солдатів-миротворців й мирного населення різних країн світу. Ця почесна справа є прикладом для молоді, майбутніх захисників Вітчизни, – підкреслив він.

Цього дня у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону почесної громадської відзнаки організації – медалі “Миротворець” були удостоєні п’ять військових лікарів – полковники медичної служби Володимир Майданюк, Юрій Сахно, Венер Якупов, Василь Костанкевич і Ільчан Асадулін.