В дитячому таборі ЗСУ відбулася акція «Обери військову професію»

Головна мета зазначеного заходу – підвищити престиж військової служби, проінформувати учнів загальноосвітніх навчальних закладів зі всієї України про військові спеціальності, а також надати допомогу у виборі майбутньої професії.

Під час тематичної зустрічі, яку організатори провели у формі різноманітних дискусій, конкурсів, вікторин та інтелектуальних ігор, педагоги відповіли на численні запитання школярів.

За словами директора дитячого табору Лариси Сергеєвої, такі нестандартні творчі заходи для молоді спрямовані на підвищення інтересу до військової служби. Хлопчики і дівчатка отримують можливість не тільки поспілкуватися з представниками героїчних професій, але й зробити свій життєвий відбір.

– Вибір майбутньої професії без перебільшення можливо назвати вибором життя. Тож профорієнтаційна акція викликала неабиякий інтерес у всіх юних «гагарінців» й в більшій мірі сприятиме їх подальшому військо-патріотичному вихованню, – підкреслив педагог.