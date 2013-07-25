У Центрі крові ЗСУ відкрили оновлене відділення трансфузіології

15:23, 25 липня 2013
Військо
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24 липня у Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття оновленого відділення трансфузіології та експедиції Центру крові Збройних Сил України і передачі Посольством США в Україні двох сучасних медичних низькотемпературних морозильних апаратів «ХАЄР» для зберігання компонентів донорської крові.

Це відділення стало очікуваним подарунком всім військовослужбовцям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил та учасникам бойових дій, і значно покращить якість та рівень їх лікування.

– Без подібних сучасних медичних низькотемпературних морозильних апаратів «ХАЄР» сьогодні важко уявити функціонування будь-якого медичного закладу, – сказала, перерізавши червону стрічку до відділення, начальник відділу оборонного співробітництва Посольства США в Україні підполковник Тері Рушофф. – Впевнена, що і вам вони знадобляться.

За словами начальника центру крові Збройних Сил України – головного трансфузіолога Міністерства оборони України полковника медичної служби Анатолія Замкового, їх можна використовувати як для збереження свіжозамороженої плазми крові, так і для кріоконсервування еритроцитів.

Вони, як відомо, вкрай важливі для рятування людини, життя якої з певних причин «висить на волосині» і терміново потрібна донорська кров. Під дією кріоконсервантів та середньонизьких температур еритроцити можна зберігати до 10 років.

– Ці ж еритроцити можна використовувати у законсервованому стані і для збереження аутокрові, тобто конкретної людини, – зауважив Анатолій Дем’янович. – Подібна практика існує в багатьох країнах світу, зокрема, США, Німеччині, Великобританії. Адже це дозволяє зменшити кількість донорів, а також запобігти передачі гемотрансмісивних інфекцій, що передаються разом з кров’ю донора.

Американці давно і успішно використовують подібний метод зберігання крові. Особливо практичний він для тих військовиків, які сьогодні налагоджують мир у так званих «гарячих точках» планети.

– Ми хочемо реалізувати пілотний проект, спрямований на взяття крові у військовослужбовців, які відбувають до миротворчих місій, і її консервування, – зазначив полковник медичної служби Анатолій Замковий. – Помістивши плазму та еритроцитну масу у таку холодильну установку, її можна відправляти разом з підрозділом туди, куди відбуває і він. І в разі необхідності людина отримуватиме не донорську кров, а свою власну, здану заздалегідь. Але раніше про це годі було мріяти, а тепер, коли маємо два «ХАЄРИ», наші мрії, схоже, можуть матеріалізуватися. Щоправда, для цього потрібне ще деяке обладнання…

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій від імені військового відомства нашої країни та своїх колег щиро подякував пані Рушофф за морозильні апарати.

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