До Севастополя з візитом прибув фрегат ВМС Бразилії

У відповідності до Переліку заходів військового співробітництва Збройних Сил України на червень-липень 2013 року фрегат перебуватиме у Севастополі з 25 до 29 липня.

У командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України відбулась протокольна зустріч начальника штабу – першого заступника командувача ВМС ЗС України контр-адмірала Дмитра Шакуро з командиром походу фрегату «Конституція», командувачем надводними силами ВМС Федеративної Республіки Бразилія контр-адміралом Антоніо Режиналдо Понтес Ліма Джуніор, а також з координатором Програми з питань модернізації ВМС ФРБ контр-адміралом Петроніо Аугусту Сікуйра де Агуяар та командиром фрегату «Конституція» капітаном 2 рангу Маркосом У.Д.Абрейра.

У зустрічі також взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні пан Антоніо Фернандо Круз де Мелло.

Контр-адмірал Дмитро Шакуро наголосив, що прихід фрегату «Конституція» в порт Севастополя є першим таким візитом і він сприятиме розширенню контактів українських і бразильських військових моряків.

Під час бесіди відбувся обмін думками щодо перспектив співробітництва двох флотів в питаннях протидії піратству на морі, розвитку військово-технічного співробітництва.

Програмою перебування у Севастополі також заплановано відвідування навчально-тренувального центру морських операцій, що функціонує на українському флоті з квітня поточного року на базі Академії ВМС імені П.С.Нахімова, з метою участі у семінарах з питань проведення доглядових операцій та захисту корабля, відвідування представниками ВМС ЗС України бразильського корабля з питань обміну досвідом з планування та проведення доглядових операцій та участі в морських операціях з підтримання миру.

На моряків бразильського фрегату також очікує дружня зустріч з футболу з українськими колегами, культурна програма та низка екскурсій Севастополем і регіоном.

Своєю чергою, мешканці та гості міста 27 і 28 липня з 11.00 до 13.00 і з 15.00 до 17.00 також матимуть змогу з екскурсією відвідати фрегат «Конституція».